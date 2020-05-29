Doya Moda Moda'da kim elendi sorusu yanıtsız kaldı - Doya Doya Moda'da neden eleme olmadı?

Doya Doya Moda'dan elenen isim belli oldu. Her hafta cuma günü haftanın finalini yapan Doya Doya Moda'da konsept bu hafta 'kapak kızı şıklığı' olarak belirlenmişti. İlk dört günde jüriden en düşük puanları Emel'in elenip elenmeyeceği hem diğer yarışmacılar hem de ekran karşısındakiler tarafından merak ediliyordu. Doya Doya Moda finalinde jüri üyelerinden en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın finalinde altın kolyenin sahibi olurken, bir yarışmacı programdan eleniyordu ancak bugün sürpriz bir durum yaşandı.

Doya Doya Moda'da Emel mi elendi?

Gamze, Emel ve Melika eleme potasına kalan isimler oldu. Potadan çıkan ilk isim Melika oldu. Elenecek ismi jüri üyesi Kemal Doğulu açıkladı. Doğulu, her iki ismin de elendiğini söyledi. Emel'in elenmesi bekleyen rakiplerinden bazıları üzülürken; bazıları sevinçle birlikte şaşkınlık yaşadı. Ancak bu anlarda Kemal Doğulu'dan yeniden beklenmedik bir açıklama geldi. Doğulu, büyük finale doğru kimseyi elemeyeceklerini, şaka yaptıklarını söyledi. Yani Doya Doya Moda'da bu haftaya özel eleme olmadı.

Doya Doya Moda Haftanın birincisi kim oldu?

82 puanla Sündüz kolyeyi kazanan isim oldu. Hanzade 1 puanla birinciliği kaybetti. Potadan kurtulan ilk isim Melika oldu.

Doya Doya Moda Haftalık Puan Durumu

29 Mayıs Puanları

Gamze: 17

Sündüz: 28

Melika: 24

Hanzade: 27

Su: 22

Emel: 28

Betül: 27

28 Mayıs Puanları

Melika -7

Emel -11

Sündüz -15

Hanzade -14

Su-14

Betül-10

Gamze-10

27 Mayıs Puanları

Melika -15

Emel -3

Sündüz -12

Hanzade -13

Su-15

Betül-11

Gamze-9



26 Mayıs Puanları

Melika -12

Emel -11

Sündüz -13

Hanzade -12

Su-9

Betül-11

Gamze-15



25 Mayıs Puanları

Melika -9

Emel -4

Sündüz -13

Hanzade -12

Su-9

Betül-9

Gamze-6