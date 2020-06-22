Doya Doya Moda final ödülleri belli oldu - Doya Doya Moda’da büyük final ne zaman?

Hafta içi ger gün yayınlanan Doya Doya Moda'da finale bir hafta kala heyecan kat sayısı gitgide artıyor. 22 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan yeni bölümde bütün yarışmacılar yeni yarışmacıyı beklerken büyük bir sürpriz yaşadılar ve yeni yarışmacının artık gelmeyeceğini bu kadroyla yola devam edileceği söylendi. Doya Doya Moda’da final haftasında süreç şu şekilde işleyecek:



Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in jüri üyeliğini yaptığı moda yarışması Doya Doya Moda'da haftaya final haftası yaşanacak. Peki final haftasında sistem nasıl işleyecek? Final haftasında yeni yarışmacı gelmediğinden finalde yarışmacılar toplamda 6 kişiden oluşacak. BU hafta elenen ismin ardından büyük finalde 5 kişi kozlarını paylaşacak. Herkesin heyecanını dizginleyemediği yarışmada haftanın ilk gününde 'Çizgili Şıklığı' konseptinde yarışmacılar birbirine meydan okuyacak.

DOYA DOYA MODA FİNAL ÖDÜLLERİ

Birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verilecek.