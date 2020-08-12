Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Ayten Demirkol kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
Doya Doya Moda’ya beklenmedik bir şekilde veda eden Eda Merve Güngör’ün yerine gelen isim Ayten Demirkol oldu. Yarışmaya iddialı bir giriş yapan Ayten Demirkol’un jüri üyelerinden alacağı puanlar şimdiden merak konusu. Peki, Ayten Demirkol kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
Yarışmaya İstanbul’dan dahil olan Ayten Demirkol, 1979 doğumlu ve aslen Iğdırlı. Yaratıcı drama eğitmeni ve ayrıca astrolog. Geçirdiği hastalık nedeniyle kilo aldığını belirten Ayten Demirkol, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: “Buraya bir şeyler öğrenmeye, hem de tarzımı göstermeye geldim. Rakiplerim benden korkmalı, çok güzel kafa tutacağım onlara, tarzım var çünkü. Her tarza uyabilecek proporsiyonum var, bunu çok güzel kullanacağım."
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