Doya Doya Moda yarışmacısı Ferdanur Başaran kimdir?

Ferdanur Başaran, 23 yaşında ve büyük beden mankenlik yapıyor. 94 kilo olan genç yarışmacı, 46 beden giyiyor. Sert sözleri ve iddialı çıkışlarıyla ön plana çıkan Ferdanur Başaran, diğer yarışmacılardan Su Baher ile yaşadığı tartışmayla dikkatleri üzerine çekmişti. Doya Doya Moda’nın ilk bölümünden itibaren ayrılmaz ikili olan, aynı odada kalan Ferdanur Başaran ve Su Baher, oldukça sert bir şekilde arkadaşlıklarını bitirdi.