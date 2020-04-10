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Televizyon
Haber Giriş: 10.04.2020 - 14:41,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Emel hangi dizide oynadı?

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Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Emel hangi dizide oynadı?
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Emel Başkan, Doya Doya Moda yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Diğer yarışmacılarla sık sık karşı karşıya gelen Emel Başkan, özellikle yaşı nedeniyle tartışma yaşıyordu. Özgüveniyle jüri üyelerini de şaşırtan Başkan, yarışmanın oyunculuk deneyimi yaşamış isimlerinden. Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Emel hangi dizide oynadı?

Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan Emel Başkan, 30 yaşında ve aslen Konyalı. Evli yarışmacı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı, Günlük dizi Yemin’de oynadı. Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti. 

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