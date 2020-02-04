Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan kimdir, kaç yaşında?

Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Banu Noyan jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'nın yarışmacısı olarak tanınan Emel Başkan, yarışmaya katıldığı ilk gün hayatıyla ilgili açıklamalar yapmıştı.

Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 1990 yılında dünyaya geldi. Evli ve aslen Konyalı olan yarışmacı, daha önce dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımıyor.