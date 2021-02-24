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Haber Giriş: 24.02.2021 - 13:49 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Rüya Arhun kimdir, nereli?

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Doya Doya Moda Rüya Arhun kimdir, nereli?
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Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Rüya Arhun oldu. 22 Şubat tarihli bölümden itibaren Doya Doya Moda'da yarışan Rüya Arhun'un özellikle yaşı ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda Rüya Arhun kimdir, nereli?

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Rüya Arhun, aslen Lefkoşalı ve 25 yaşında. Yakın Doğu'da lise öğrenimini bitiren yeni yarışmacı, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu'nda lisansını tamamladı.  Bir gıda firmasında yönetici olan Rüya Arhun'un 8 yıla yaklaşan bir ilişkisi var ve evlilik yolunda ilk adımı da attı. 

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