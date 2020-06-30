Doya Doya Moda puan durumu – Doya Doya Moda’da gün birincisi kim oldu?

Türkiye'nin en başarılı büyük beden yarışmacısının belli olacağı herkes tarafından severek takip edilen Doya Doya Moda'da final haftasının ikinci ününde yarışmacılar, Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'den oluşan jüriye kombinlerini beğendirmeye ve en yüksek puanı almak için uğraştı. Artık jürilerden puan almanın daha zor olduğu Doya Doya Moda'da gün sonunda hangi ismin en çok puanı aldığı belirlendi. Peki cuma günü gerçekleşecek olan büyük final öncesi haftanın ilk gününde hangi yarışmacı kaç puan aldı? Doya Doya Moda’da gün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda'da günün puanlaması...

30 Haziran Doya Doya Moda puan durumu

Emel 8

Sündüz 17

Hanzade 10

Su 12

Betül 15

Gamze 7