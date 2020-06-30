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Haber Giriş: 30.06.2020 - 16:27,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda puan durumu – Doya Doya Moda’da gün birincisi kim oldu?

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Doya Doya Moda puan durumu – Doya Doya Moda’da gün birincisi kim oldu?
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Doya Doya Moda’da haftanın ikinci günü tamamlandı. Haftanın ikinci gününde yarışmacılar, 'serbest stil' şıklığıyla jüri üyelerinin karşısına çıktı. Gün sonunda Doya Doya Moda’da günün puan durumu belli oldu. Peki, Doya Doya Moda’da gün birincisi kim oldu? İşte 30 Haziran Doya Doya Moda puan durumu

Türkiye'nin en başarılı büyük beden yarışmacısının belli olacağı herkes tarafından severek takip edilen Doya Doya Moda'da final haftasının ikinci ününde yarışmacılar, Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'den oluşan jüriye kombinlerini beğendirmeye ve en yüksek puanı almak için uğraştı. Artık jürilerden puan almanın daha zor olduğu Doya Doya Moda'da gün sonunda hangi ismin en çok puanı aldığı belirlendi. Peki cuma günü gerçekleşecek olan büyük final öncesi haftanın ilk gününde hangi yarışmacı kaç puan aldı? Doya Doya Moda’da gün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda'da günün puanlaması...

30 Haziran Doya Doya Moda puan durumu

Emel 8
Sündüz 17
Hanzade 10
Su 12
Betül 15
Gamze 7

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