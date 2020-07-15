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Haber Giriş: 15.07.2020 - 12:14,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Nur İşlek kimdir, 2. Bölümde neden yok?

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Doya Doya Moda Nur İşlek kimdir, 2. Bölümde neden yok?
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Doya Doya Moda’nın yeni sezon yarışmacılarından biri de Nur İşlek oldu ancak yarışmacının 2. Bölüm fragmanında gözükmemesi soru işaretlerine neden oldu. İlk bölümde jüri üyelerinden takdir toplayan Nur İşlek’in akıbetinin 15 Temmuz’da belli olması bekleniyor. Peki, Doya Doya Moda Nur İşlek kimdir?

Doya Doya Moda'da yeni sezon yarışmacıları belli oldu. Geçtiğimiz sezon Doya Doya Moda'da şampiyon olan Betül'ün ardından bu yılın yeni yarışmacıları belirlendi. Doya Doya Moda'da bu yıl 7 farklı büyük beden yarışmacı şampiyon olmak için podyumda en iyi hallerini sergileyecek. Doya Doya Moda'nın 2. sezonunda mücadele edecek isimlerinden biri de Nur İşlek. Peki, Doya Doya Moda Nur İşlek kimdir?

Aslen Kayserili İstanbul'da doğup büyüyen Ayşenur İşlek, 22 yaşında 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Ayşenur, iddalı açıklamalarda bulundu ve "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.

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