Doya Doya Moda ne zaman final yapacak? Doya Doya Moda büyük ödülleri açıklandı
Doya Doya Moda’da büyük final için geri sayım devam ediyor. Yeni sezon seçmelerine başlayan Doya Doya Moda kısa bir süre sonra ilk sezonunu tamamlayacak. Peki, Doya Doya Moda ne zaman final yapacak, yarışmanın büyük ödülü ne?
Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in jüri üyeliğini yaptığı moda yarışması Doya Doya Moda'da final haftası başlıyor. Altı finalistin kaldığı Doya Doya Moda, 3 Temmuz Cuma günü final yaparak ilk sezonunu tamamlayacak. Büyük finalde büyük beden moda yarışmasının şampiyonu belirlenecek.
Doya Doya Moda’da üç ödül belirlendi. Jüri üyelerinin yaptığı açıklamaya göre Doya Doya Moda’da büyük finalinde birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verilecek.
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