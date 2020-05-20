Doya Doya Moda ne zaman final yapacak?
Doya Doya Moda yarışmasının final tarihi merak konusu oldu. Jüri üyelerinin zaman zaman yarışmacılara, 'finale kalır mısın?' sorusunu yöneltmesi ve finale çok az kaldığını belirtmesi ardından program takipçileri Doya Doya Moda final tarihini araştırıyor. Peki, Doya Doya Moda ne zaman final yapacak?
Doya Doya Moda programının ne zaman final yapacağına yönelik sorular son dönemde programla ilgili en çok merak edilen konu oldu. Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in jüriliğini üstelendiği Doya Doya Moda, haftalardır ekran macerasını sürdürüyor ancak yaz sezonunun başlamasıyla birlikte final soruları gündeme geldi. Öte yandan Kemal Doğulu'nun sık sık final yorumlarında bulunması tarihin yakın olabileceği iddialarına neden oldu. Peki, Doya Doya Moda ne zaman final yapacak, tarih belli mi?
Her hafta yeni bir ismin dahil olduğu Doya Doya Moda'nın final tarihi ile ilgili net bir açıklama gelmedi ancak büyük finalde son üç yarışmacının jüri üyelerinin karşısına çıkması bekleniyor.
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