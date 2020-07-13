Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever kimdir, kaç yaşında? Seray Sever’in eşi hakkında bilgiler

Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı, yapımcı Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi. Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı. 2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

Daha önce çok genç yaşta evlenen Seray Sever ilk evliliğini 21 yaşındayken 1994 yılında Uğur Kozanoğlu ile yaptı ancak bu beraberlik 2 yıl sürdü. 2018 yılında 3,5 yıldır birliktelik yaşadığı Eray Sünbül ile nikah masasına oturdu. Çiftin "Manda Yuvası" filmi çekimleri sırasında tanıştıkları biliniyor.