Doya Doya Moda Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli? Hanzade Nuh hakkında bilgiler

Doya Doya Moda yarışmasına sonradan dahil olan Hanzade Nuh, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Hanzade Nuh, aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. “Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum.”

Kolye almayı başaran isimlerden biri olan Hanzade Nuh, birkaç kez kolyeyi sınırda kaybettiği için çok üzülmüş, gözyaşlarını tutamamıştı.