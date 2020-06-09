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Haber Giriş: 09.06.2020 - 12:33,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli? Hanzade Nuh hakkında bilgiler

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Doya Doya Moda Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli? Hanzade Nuh hakkında bilgiler
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Hanzade Nuh, Doya Doya Moda yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri oldu. Yarışmaya sonradan dahil olan Hanzade Nuh, son zamanlarda aldığı yüksek puanlarla dikkatleri üzerine çekerken; diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla da adından söz ettiriyor. Doya Doya Moda Hanzade kimdir, kaç yaşında?

Doya Doya Moda yarışmasına sonradan dahil olan Hanzade Nuh, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Hanzade Nuh, aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. “Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum.”

Kolye almayı başaran isimlerden biri olan Hanzade Nuh, birkaç kez kolyeyi sınırda kaybettiği için çok üzülmüş, gözyaşlarını tutamamıştı.

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