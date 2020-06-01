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Haber Giriş: 01.06.2020 - 14:43,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? Gamze Eroğlu hakkında bilgiler

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Doya Doya Moda Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? Gamze Eroğlu hakkında bilgiler
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Gamze Eroğlu, Doya Doya Moda yarışmasıyla adını duyuran isimlerden biri oldu. Yarışmanın en genç isimlerinden biri olan Gamze Eroğlu, gerek stili gerekse yarışmacılarla yaptığı diyaloglarla gündeme geliyor. Peki, Doya Doya Moda Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? Gamze Eroğlu hakkında bilgiler

Doya Doya Moda yarışmacısı Gamze Eroğlu 23 yaşında, Kayseri doğumlu ancak İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. 23 yaşındaki yarışmacı Gamze Eroğlu, güzelliğin bir bütün olduğunu söyleyerek stilini 'şık ve feminen' olarak nitelendiren yeni yarışmacı, 1.73 boyunda , 85 kilo ve 44 beden. Betül hakkında 'gerçekçi' yorumunda bulunan Eroğlu, Su Baher'i 'minnoş', Sündüz'ü çok sevdiğini ve çizgisini hiç bozmadığını, Emel Başkan için de Ocak ayından beri hiçbir şekilde gerçekçi gelmediğini itiraf ederken, bu kadar kişinin yanılmayacağını ve sorunu kendisinde araması gerektiğini de sözlerine ekledi. "Mekanın sahibi geldi." sözleriyle iddiasını ortaya koyan Gamze Eroğlu, cilveyi sevdiğini belirmişti. 

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