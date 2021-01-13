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GeriTelevizyon Doya Doya Moda Ceren'in partneri Batıcan Karalar kimdir? Ünlü modacılarla çalışıyor
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Televizyon
Haber Giriş: 13.01.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Ceren'in partneri Batıcan Karalar kimdir? Ünlü modacılarla çalışıyor

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Doya Doya Moda Ceren'in partneri Batıcan Karalar kimdir? Ünlü modacılarla çalışıyor
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12 Ocak tarihli bölümde Doya Doya Moda’ya erkek yarışmacılar da katıldı. Batıcan Karalar, Doya Doya Moda Ceren'in partneri olarak yarışmaya dahil oldu. Batıcan Karalar’ın hayatıyla ilgili bilgiler yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda Ceren'in partneri Batıcan Karalar kimdir?

Doya Doya Moda jüri üyesi Uğurkan Erez’in de yakından tanıdığı Batıcan Karalar, erkek model, mankendir. Erkek takım elbise ve giyim mankenliği yapan Batıcan Karalar, ayrıca defilelere de katılmaktadır. Raşit Bağzıbağlı, Uğurkan Erez ve Atıl Kutoğlu gibi ünlü modacılarla çalışan Batıcan Karalar, Instagram hesabından çalıştığı markaların çekimlerini paylaşıyor.

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