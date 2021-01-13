Doya Doya Moda Ceren'in partneri Batıcan Karalar kimdir? Ünlü modacılarla çalışıyor

Doya Doya Moda jüri üyesi Uğurkan Erez’in de yakından tanıdığı Batıcan Karalar, erkek model, mankendir. Erkek takım elbise ve giyim mankenliği yapan Batıcan Karalar, ayrıca defilelere de katılmaktadır. Raşit Bağzıbağlı, Uğurkan Erez ve Atıl Kutoğlu gibi ünlü modacılarla çalışan Batıcan Karalar, Instagram hesabından çalıştığı markaların çekimlerini paylaşıyor.