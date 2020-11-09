Doya Doya Moda Ceren kimdir, nereli, kaç yaşında?

Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Ceren Keskin oldu. Yarışmaya İzmir’den dahil olan Ceren Keskin, 1998 doğumlu. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan genç yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya aday olarak gelen Ceren Keskin, Doya Doya Moda’ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde’ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda’ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.