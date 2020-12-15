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Haber Giriş: 15.12.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Buket Köklü kimdir, kaç yaşında?

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Doya Doya Moda Buket Köklü kimdir, kaç yaşında?
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Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacılarından biri de Buket Köklü oldu. Yarışmaya ilk olarak aday olarak katılan Buket Köklü, iddialı çıkışlarıyla adından söz ettiriyor. Genç yarışmacı özellikle hal ve hareketlerinin benzetildiği Bahar Candan ile yaşadığı diyaloglarla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Doya Doya Moda Buket Köklü kimdir, kaç yaşında?

Buket Köklü Doya Doya Moda'ya iddialı bir giriş yaptı. Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Buket Köklü, hayatıyla ilgili detayları açıklamıştı. Aslen Hataylı olan Buket Köklü, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Buket Köklü, Doya Doya Moda'ya katılma nedenini şu sözlerle dile getirmişti. Tarzıma çok güveniyorum ve büyük bedenim. Moda benim için  çok şey ifade ediyor. Giyim tarzı, renklere kadar her şey benim ilgimi çekiyor. Modayla çok ilgiliyim. Her şeyi son tarz göstermeye çalışıyorum. Moda benim için her şey."

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