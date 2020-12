Doya Doya Moda Buket Köklü kimdir, kaç yaşında?

Buket Köklü Doya Doya Moda'ya iddialı bir giriş yaptı. Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Buket Köklü, hayatıyla ilgili detayları açıklamıştı. Aslen Hataylı olan Buket Köklü, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Buket Köklü, Doya Doya Moda'ya katılma nedenini şu sözlerle dile getirmişti. Tarzıma çok güveniyorum ve büyük bedenim. Moda benim için çok şey ifade ediyor. Giyim tarzı, renklere kadar her şey benim ilgimi çekiyor. Modayla çok ilgiliyim. Her şeyi son tarz göstermeye çalışıyorum. Moda benim için her şey."