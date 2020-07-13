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Haber Giriş: 13.07.2020 - 13:29,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Birben Dilan kimdir, kaç yaşında? Birben Coşkun hakkında bilgiler

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Doya Doya Moda Birben Dilan kimdir, kaç yaşında? Birben Coşkun hakkında bilgiler
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Doya Doya Moda yeni sezonunda birbirinden iddialı 7 isim var, bu isimlerden biri de Birben Dilan Coşkun. Doya Doya Moda yarışmasına İzmir'den katılan Birben Coşkun, tanıtımda kendisiyle ilgili ve moda zevkleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Doya Doya Moda Birben Dilan kimdir, kaç yaşında? Birben Coşkun hakkında bilgiler...

Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, “Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler” dedi.  

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