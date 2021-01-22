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Televizyon
Haber Giriş: 22.01.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Batıcan Karalar kimdir? Batıcan Karalar hakkında detaylı bilgi...

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Doya Doya Moda Batıcan Karalar kimdir? Batıcan Karalar hakkında detaylı bilgi...
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12 Ocak tarihli bölümde Doya Doya Moda’ya erkek yarışmacılar da katıldı. Doya Doya Moda Ceren'in partneri olarak yarışmaya dahil olan Batıcan, yapılan kuralar sonucunda her hafta başka bir yarışmacıya eşlik ediyor. Batıcan Karalar’ın hayatıyla ilgili bilgiler yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda Batıcan Karalar kimdir? İşte Batıcan Karalar hakkında detaylı bilgi...

Doya Doya Moda jüri üyesi Uğurkan Erez’in de yakından tanıdığı Batıcan Karalar, erkek model, mankendir. Erkek takım elbise ve giyim mankenliği yapan Batıcan Karalar, ayrıca defilelere de katılmaktadır. Raşit Bağzıbağlı, Uğurkan Erez ve Atıl Kutoğlu gibi ünlü modacılarla çalışan Batıcan Karalar, Instagram hesabından çalıştığı markaların çekimlerini paylaşıyor.

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