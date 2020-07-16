Doya Doya Moda Aylin kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Aylin Tözün hakkında bilgiler

Doya Doya Moda'da yeni sezon yarışmacıları belli oldu. Geçtiğimiz sezon Doya Doya Moda'da şampiyon olan Betül'ün ardından bu yılın yeni yarışmacıları belirlendi. Doya Doya Moda'da bu yıl 7 farklı büyük beden yarışmacı şampiyon olmak için podyumda en iyi hallerini sergileyecek. Bu yarışmacılardan biri de Aylin Tözün. İşte Doya Doya Moda Aylin hakkında bilgiler…



23 yaşındaki Aylin Tözün, 1.70 boyunda ve 71 kilo. Aslen Elazığlı olan yarışmacı İstanbul'da yaşıyor. 18 yıldır profesyonel olarak dansçılık yapan Aylin, fitness ve spor yapmayı sevdiğini ifade ediyor.