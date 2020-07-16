Doya Doya Moda Aslı kimdir, kaç yaşında? Aslı Adıyaman hakkında bilgiler

Doya Doya Moda'da yeni sezon yarışmacıları belli oldu. Geçtiğimiz sezon Doya Doya Moda'da şampiyon olan Betül'ün ardından bu yılın yeni yarışmacıları belirlendi. Doya Doya Moda'da bu yıl 7 farklı büyük beden yarışmacı şampiyon olmak için podyumda en iyi hallerini sergileyecek. Bu yarışmacılardan biri de Aslı Adıyaman oldu. İşte Doya Doya Moda Aslı hakkında bilgiler…

Doya Doya Moda'nın evli yarışmacılarından Aslı Adıyaman, 22 yaşında. Aslen Adanalı olan yarışmacı doğma büyüme İstanbullu ve ev hanımı. 1.60 boyunda 77 kilo olan Aslı Adıyaman, "Rakiplerim benden korksunlar çünkü ben buraya tarzımla imza atmaya geldim" sözleriyle daha ilk günlerden iddiasını ortaya koymuştu.