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Dönence’nin teaser afişi yayınlandı

Güncelleme Tarihi:

#Dönence#Kanal D#Sümeyye Aydoğan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 11:39

Kanal D’nin, D Media imzalı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yeni dizisi Dönence ekrana gelmek için gün sayıyor.

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Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin teaser afişi yayınlandı. Büyük beğeni toplayan afiş sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Dönence, Cannes'dan ödülle dönen “Exceptional” isimli dizinin uyarlaması… İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.

Dönence’nin teaser afişi yayınlandı

Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Dönence, herkesin içini ısıtacak sıcacık hikayesi ile yakında Kanal D’de…

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#Dönence#Kanal D#Sümeyye Aydoğan

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