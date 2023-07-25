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Dönence’nin büyük başarısı….

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#Dönence#Exceptional#Kanal D
Dönence’nin büyük başarısı….
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 11:32

Kanal D’nin, İsrail formatlı “Exceptional” isimli diziden Türkiye’ye uyarlanan, yapımcılığını D Media’nin üstlendiği Dönence’nin başarısı ülke sınırlarını aştı. Henüz üç bölümü yayınlanan dizinin ilk yurtdışı satışı gerçekleştirildi.

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 Farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü'ne layık görülen İsrail formatlı “Exceptional” isimli dizinin uyarlaması olan Dönence, yine İsrailli Achla Media Group’a satıldı. Yayınlanan üç bölümüyle bu başarıyı yakalayan Dönence bir kez daha farkını ortaya koydu.

İzmir Foça’nın eşsiz güzelliğini de izleyici ile buluşturan, farkındalık hikayesi ile seyircinin büyük beğenisini kazanan dizinin oyuncu kadrosunda;Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu,Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, , Berfin Ant, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dönence’nin büyük başarısı….

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Gülce adında Asperger sendromlu kardeşi olan Gece’nin hikayesinin ekrana geldiği Dönence yeni bölümleriyle her Salı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Dönence#Exceptional#Kanal D