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Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha... 'Bizimkiler kalıcı ama ben ilk fırsatta geri döneceğim'

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#Dönence#Kanal D#Yeni Dizi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 11:36

Kanal D’nin, D Media imzalı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yeni dizisi Dönence 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana geliyor.

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Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin ekrana gelecek olan birinci bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha... Bizimkiler kalıcı ama ben ilk fırsatta geri döneceğim

Tanıtımda Gece’nin “Bizimkiler kalıcı ama ben ilk fırsatta geri döneceğim.” cümlesi Gece’nin hayatına dair merak uyandırırken; Cem’in Özgür’e “Sen hem kardeşinin hem de bu çocukların kahramanısın.” demesi ise Özgür’ün Gece ve ailesi ile yaşayacaklarına dair merakı iyice arttırıyor.

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha... Bizimkiler kalıcı ama ben ilk fırsatta geri döneceğim

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İzleyicinin büyük beğenisini kazanan tanıtım gerek içeriği gerekse İzmir Foça görüntüleri ile ekrana gelir gelmez sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha... Bizimkiler kalıcı ama ben ilk fırsatta geri döneceğim

Dönence, Cannes'dan ödülle dönen “Exceptional” isimli dizinin uyarlaması… İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha... Bizimkiler kalıcı ama ben ilk fırsatta geri döneceğim

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha... Bizimkiler kalıcı ama ben ilk fırsatta geri döneceğim

Herkesin içini ısıtacak sıcacık hikayesi ile Dönence 4 Temmuz Salı akşamı Kanal D’de…

 

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#Dönence#Kanal D#Yeni Dizi

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