Dönence'de heyecan dorukta! Cem öldü mü?

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Başrollerinde Sümeyye Aydoğan (Gece) ve Caner Topçu’nun (Özgür) yer aldığı, kadrosunda Emre Kınay (Cem), Atakan Hoşgören (Miro), Didem İnselel (Verda), Ogün Kaptanoğlu (Harun), Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce), Doğan Karakaş (Rüzgar), Nazlı Çetin (Sera) gibi başarılı isimleri buluşturan, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Dönence' nefes kesen bir bölümle ekrana ekrana geldi.

Dönence'nin yeni bölümünde;

Gece, Özgür’e İstanbul’a döneceğin, konservatuvar seçmelerine gireceğini söyledi.

Aşkını itiraf etmeye hazırlanan Özgür, yaşadığı hayal kırıklığına rağmen Gece’ye destek oldu.

Alican’ın annesi Olgun Ailes’nin kapısına dayandı. Kızları Gülce’yi Alican’dan uzaklaştırmaları konusunda Cem ve Verda’yı uyardı.

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Çılgına dönen Verda, Alican’ın annesiyle tartıştı.

CEREN - EMİR’İ KOVDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ceren’in suçlamalarından sonra gerilen Emir çaresiz kaldı.

Her şeyin farkında olan Ceren, ‘Ben sana gerçekten aşık oldum. Senin hayatını elinden almak benimkini geri getirmeyecek. Bu bir kazaydı. Şimdi git bir daha sakın dönme’ sözleriyle Emir’i ihbar etmeyeceğini söyledi.

İstanbul’a dönemeye hazırlanan Emir, Sera’yı arayıp otomobilinin bozulduğunu, Gece’ye İstanbul’a giderken eşlik edip edemeyeceğini sordu. Sera da bir mahsuru olmadığını söyledi.

GECE VE GÜLCE’NİN DUYGUSAL VEDALAŞMASI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Konservatuvar sınavı için yola çıkmaya hazırlanan Gece ailesiyle vedalaştı. Gece’nin Gülce ile vedalaşması duygusal anlara sahne oldu.

Gece’yi yolcu etmeye gelen Özgür, kapıda Sera ve Emir’le karşılaştı. Özgür, Emir’in de Gece ile İstanbul’a gideceğini öğrenince gerildi. Gece ise bu yolculuğa mecbur kaldığını söyledi.

Okula alışmaya çalışan Gülcen’nin en büyük destekçisi Alican oldu. Alican’ın annesi Gülce’yi okuldan uzaklaştırmak için diğer velilerle görüşme yaptı.

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Okulda veli toplantısı yapan aileler Gülce’nin okuldan uzaklaştırılması için karar aldı.

Okulda yemek yerken boğazına takılan yiyecek yüzünden Kaya zor anlar yaşadı. Gülce, Alican’ı yönlendirip Heimlich manevrası yapmasını sağladı. Okul müdürü ve veliler yaşananlara şahit oldu. Arkadaşları da Gülce’ye teşekkür etti.

Yaşananların ardından okul aile birliği aldığı karardan vazgeçti.

Cem’in doktor arkadaşı Özgür’ün ailesine ait yanan evi satın almak istedi. Cem de Özgür’e evi satıp satmayacağını sordu. Özgür de orada çıkan yangında ailesini kaybettiğini anlattı. Cem de evi toparlayıp oturulacak hale getirmeyi teklif etti.

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Özgür ve Cem yanan eve gitti. Ailesini kaybettiği evde zor anlar yaşayan Özgür’e Cem destek oldu.

EMİR, GECE’NİN KAFASINI KARIŞTIRDI

Emir ve Gece İstanbul’a vardı. Eski sevgilisinden özür dileyen Miro, ‘Özgür ile birbirinize nasıl baktığınızın farkındayım. Bunun ne demek olduğunu da iyi biliyorum. Zamanında biz de birbirimize öyle bakardık. Artık bunun farkındayım. İstediğim tek şey beni affetmen ve arkadaş kalman.’ sözleriyle Gece’nin kafasını karıştırdı. Emir’e dost kalmaların da bir sakınca olmadığını söyleyen Gece, ‘Herkes ikinci bir şansı hak eder’ dedi.

VERDA, HARUN’UN OĞLUNU KURTARDI -İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Sörf kulübüne gelen Selman, Harun’a zor anlar yaşattı. Oğlunun yanında telefonda konuşmak istemeyen Harun otomobilden indi. Ata da babasının peşinden inip Olgun Ailesi’nin bahçesine yöneldi. Havuzdaki toplu almak isteyen Ata, dengesini kaybedip havuza düştü. Verdason anda Ata’yı boğulmaktan kurtardı.

Yaşananlardan sonra Harun’un Verda’ya olan ilgisi daha da arttı. Verda ve Harun’u yan yana gören Cem büyük şaşkınlık yaşadı. Olanları dinleyen Cem, Harun’un varlığından sıkıldığını söyleyip eşine sitem etti.

CEM ABİ ÇOK HASTA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fatma Baba’nın dükkanına giden Özgür, Cem ve Verda’nın boşanacağını öğrendi. Hemen Verda’nın yanına giden Özgür, Cem’in çok hasta olduğunu söyledi. Doktor Erhan’ın yanına giden Verda, arkadaşına sitem edip detayları öğrendi.

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Akşam yemeğinde eşine olan sevgisini gösteren Verda, duygusal anlar yaşadı.

EMİR BABASIYLA YÜZLEŞTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul’a giden Emir, babasıyla yüzleşti. Baba oğulun sert karşılaşması dikkat çekti.

Sen benim için artık yoksun baba! Belki de hiç olmadın ki

Babasıyla kavga eden Emir, Gece’den yardım istedi. Kötü olduğunu ve konuşmaları gerektiğini söyleyip Gece’yi ikna etti.

Emir ve Gece parkta buluştu. Emir, Gece’ye geçmişini anlattı. Bir kardeşi olduğunu ve 12 yaşındayken öldüğünü söyledi. Emir kardeşinin ölümüne neden olduğunu itiraf etti. Duydukları karşısında çok üzülen Gece, Emir’e sarılıp destek oldu.

ÖZGÜR ZOR DURUMA DÜŞTÜ

Özgür’ün çalıştığı kafeye giden Fikret, Rüzgar’ın taşını alıp onunla oyun oynadı. Yaşananları gören Özgür kendini tutamayıp, Fikret ve yanında gelen arkadaşıyla kavga etti. Kriz geçiren Rüzgar’ı sakinleştirmek kolay olmadı. Rüzgar’ı alıp Olgun Ailesi’nin evine giden Özgür kavga ettiğini ve işten kovulduğunu söyledi.

Özgür ile karşılaşan Sera, Gece’ye olan aşkını neden itiraf etmediğini sordu. Özgür ise bir cevap veremedi.

ÖZGÜR’DEN GECE BÜYÜK SÜRPRİZ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul’da sınava giren Gece’yi kardeşi Gülce ve Rüzgar telefonla arayıp destek oldu. Heyecanını yenmesi için kardeşinden bilgi alan Gece, gözlerini kapatıp nefes egzersizi yaparken karşısında Özgür’ü gördü. İkili arasında romantik anlar yaşandı.

CEM HASTANEYE KALDIRILDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Harun, oğlu Ata’nın hayatını kurtaran Verda’yı ziyaret etti. Oğluyla birlikte Verda’ya hediye veren Harun’u Cem gördü.

Harun’un varlığından rahatsız olan Cem, komşusuna sert tepki gösterdi.

Yaşananlara şahit olan Verda eşiyle tartıştı. İkili arasında tansiyon yükseldi.

Kıskançlık krizine giren Cem, Harun’un aldığı elbiseyi yırtarken fenalık geçirdi. Bir anda bayılan Cem, Verda’yı korkuttu. Fatma Baba, Özgür’ü aradı. Cem’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Özgür, Gece’ye kötü haberi verdi.

Hastaneye gelen Harun, Cem’in son durumunu sordu. Doktor Erhan, Cem’in durumunun kritik olduğunu ameliyatı kendi yöneteceğini söyledi.

Kötü haberi duyunca hemen İstanbul’dan İzmir’e gelen Gece hastaneye koştu. Verda ve Gece’nin buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

CEM ÖLDÜ MÜ? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Babasını baygın halde gören Gülce, düşüncelerini Rüzgar’la paylaştı. Rüzgar da ‘ölünce kalplerde yaşarız’ sözleriyle Gülce’ye moral veremeye çalıştı.

Kalbimiz de değil de evimiz de yaşasa olur mu Gülce

Ameliyattan çıkan doktor Erhan, Olgun Ailesi’ne kötü haberi verdi, ‘Üzgünüm Verda, çok üzgünüm’

Cem'in ölüp ölmediği merak konusu oldu.

ÖZGÜR’ÜN KAFASINI KARIŞTIRAN TELEFON

Özgür’ün ailesine ait evin tadilatını yapan usta Özgür’ü aradı. Evin yanma sebebinin sigorta kaynaklı olmadığını yangının başka nedenden dolayı çıktığını söyledi.. Sürpriz telefon Özgür’ün kafasını karıştırdı.