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Dönence yeni gününde yeni bölümü ile ekrana geliyor…

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#Dönence#Kanal D#D Media
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 15:08

Kanal D’nin, yapımcılığını D Media, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği sevilen dizisi Dönence artık çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşuyor.

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Yine temposu yüksek bir bölüm ile ekrana gelecek olan Dönence’nin yeni bölümünün konusu şöyle;

Gülce’nin sosyal hizmetler tarafından alınabileceği gerçeğiyle kahrolan Cem ve Verda, Nurdan Hanım’dan gelecek olan haberi korku ve heyecanla beklerler, Nurdan Hanım, Gülce’nin akranlarıyla birlikte olabileceği bir liseye yazdırılması gerektiğini söyler.

Bunu duyan Cem ve Verda’nın içi bir nebze rahatlarken bu seferde kızlarının okula uyum sürecinin nasıl geçeceğinden endişe duyarlar, Gülce ailesinin yardımıyla bu zorlukların üstesinden gelebilecek midir?

Dönence yeni gününde yeni bölümü ile ekrana geliyor…

Diğer tarafta kendisine çarpanın Miro olduğunu hatırlayan Ceren onunla yüzleşir fakat Miro bu işten de sıyrılmanın bir yolunu bularak ona aşık olduğunu söyler, Ceren’in ise Miro’yla ilgili planları ne olacaktır?

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Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dönence heyecan dolu yeni bölümüyle 13 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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#Dönence#Kanal D#D Media

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