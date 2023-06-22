Dönence izleyicilere gerçek aşkı sorgulatacak…

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Dönence, Asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ekrana getirecek olsa da izleyicilere birçok duyguyu da aynı anda yaşatacak. Seyirci Dönence ile gerçek aşkı bir kez daha sorgulayacak.

Gece, sevgilisi Emir (Miro) ile birlikte müzik yapma hayalleri olan bir genç kızdır ancak tüm hayatı, kardeşi Gülce için İzmir Foça’ya taşınması ile birlikte alt üst olur. İzmir Foça gelişi ile beraber tanışacağı Özgür, Gece’nin hayatında bambaşka değişikliklerin olmasına sebep olacaktır.

Zaman zaman kalp kıran, zaman zaman nefes kesici ama çoğu zaman hayat değiştirici olan aşk, gerçekten fedakârlık yapmaya değer bir şey midir? Yoksa aşk engel tanımayacak kadar güçlü müdür? Emir (Miro), Gece ve Özgür’ün arasında yaşanacak tüm olaylar izleyicilerin aşka bakış açısını bir kez daha değiştirecek.

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Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence 4 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…