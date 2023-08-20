Dönence heyecanı bol, duygu yüklü bir bölümle ekrana geliyor…

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2023 yazına damga vuran, çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin ekrana gelecek yeni bölümü nefes kesecek. Yayınlanan tanıtımı ile büyük merak uyandıran dizinin yedinci bölümünde şaşırtıcı gelişmeler yaşanacak.



Gülce, Cem'in yaşadığı sağlık problemlerini anlayınca babasının ölüp ölmeyeceğini sorgulamaya başlar. Cem ise ameliyat olacaktır. Cem’in ameliyatı sırasında Gülce ve Rüzgar’ın yaşadığı olay her şeyin gidişatını birdenbire değiştirecektir.

Öte yandan Özgür'ün bildiği ve içinde saklı kalması gereken sırlar onu zorlamaya başlar. Tüm bunlar yaşanırken Miro tutuklanır ve başta Gece olmak üzere herkes şok olur.

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Emre Kınay, Didem İnselel, Atakan Hoşgören, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi,Doğa Karakaş, Nazlı Çetin, Berfin Ant, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Dönence, heyecan ve duygu yüklü yeni bölümü ile 22 Ağustos Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

