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Dönence dizisi için geri sayım başladı…

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#Dönence#Kanal D#Sümeyye Aydoğan
Dönence dizisi için geri sayım başladı…
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 14:23

Kanal D’nin, yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği yeni dizisi Dönence izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Ekrana gelen tanıtımları ile daha şimdiden izleyicinin ilgisini çeken Dönence 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

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Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin Cannes'dan ödülle dönen “Exceptional” isimli dizinin uyarlaması. İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.

Dönence dizisi için geri sayım başladı…

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

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Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence 4 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Dönence#Kanal D#Sümeyye Aydoğan

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