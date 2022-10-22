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Turbo Turabi adÄ±yla bilinen Turabi Ã‡amkÄ±ran 2014 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ± ile tanÄ±ndÄ±. 5 aylÄ±k macerayÄ± ÅŸampiyon olarak tamamlayan Turabi, 2015 yÄ±lÄ±nda Survivor All Star'a katÄ±ldÄ± ve ikinci kez ÅŸampiyon oldu.

Son olarak 2018 yÄ±lÄ±nda Survivor'a katÄ±lan Turabi Ã‡akÄ±ran, sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada bir kez daha Dominik'e gideceÄŸinin sinyallerini verdi.

Bir takipÃ§isi Turabi'ye "Survivor'a geliyor musun onu sÃ¶yle, Ã¶zledik seni" diye sordu.

AÃ§Ä±klamasÄ±nda Acun IlÄ±calÄ±'yÄ± etiketleyen ve Ã¼nlÃ¼ sunucuya teÅŸekkÃ¼r eden Turabi "Kesin geliyorum Survivor'a. Elbet bir gÃ¼n geleceÄŸim. BugÃ¼n sokaklarda hayat mÃ¼cadelesi verirke hayalini kurduÄŸum hayattan daha gÃ¼zel bir hayat yaÅŸÄ±yorum. Ve bu hayatÄ± Survivor'a borÃ§luyum. Reality tv show kariyerimin jÃ¼bilesini Survivor'da yapacaÄŸÄ±m" dedi.

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