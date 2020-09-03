MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleri"Doğumdayken, eşim başkasıyla düğün yaptı" Esra Erol stüdyoda çıldırdı!
GeriTelevizyon "Doğumdayken, eşim başkasıyla düğün yaptı" Esra Erol stüdyoda çıldırdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 03.09.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

"Doğumdayken, eşim başkasıyla düğün yaptı" Esra Erol stüdyoda çıldırdı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Doğumdayken, eşim başkasıyla düğün yaptı" Esra Erol stüdyoda çıldırdı!
Abone Olgoogle-news

'Esra Erol'da' programının ilk bölümüne katılan Elif Bayraktar "Doğumdayken, eşim başkasıyla düğün yaptı" dedi. Yayına bağlanan eşi Tarık "Elif evi temizlemiyor, kahvaltı hazırlamıyor" diye karşılık verince Esra Erol tepki gösterdi.

 

31 Ağustos'ta Hatay'dan canlı yayına gelen Elif Bayraktar, yaşadıklarını şöyle anlattı: "7 aylık hamileyken eşim Tarık beni terk etti. Ailemin yanına gittim. Beni hiç aramadı, doğuma gittiğimde ise bir başkasıyla dini nikah kıydığını ve üstüne düğün yaptığını öğrendim

Canlı yayına bağlanan Tarık da şunları söyledi: "Ben eşimi terk etmedim, beni o terk etti. Şu an dini nikahlı olduğum eşim Ayşe, çocuğumu ve evli olduğumu biliyor. Eşim Elif evi temizlemiyor, bana sabah kahvaltı hazırlamıyor."

 Erol ise Tarık'ın bu çıkışına sert karşılık verdi: "Evlilik birine yemek yapmak, evi temizlemek değil. Siz hayatı paylaşmak için evleniyorsunuz, kimseyle kendinize hizmet etmesi için evlenemezsiniz. Ayrıca evliyken başkasıyla nasıl düğün yapabildiniz?"

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle