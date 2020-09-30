Doğduğun Ev Kaderindir'in uyarlandığı kitabın yazarı kimdir? İşte Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları ve konusu

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yazarı araştırılan konular arasında bulunuyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabındaki gerçek hayat hikayesinden uyarlandı. Dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız isimli kitabından uyarlamadır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ OYUNCULARI

Demet Özdemir- Zeynep

İbrahim Çelikkol- Mehdi

Engin Hepileri- Faruk

Zuhal Gencer- Sakine

Nail Kırmızıgül- Ekrem

Senan Kara- Nermin

Naz Göktan- Emine

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİNİN UYARLANDIĞI KİTABIN YAZARI

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabındaki gerçek hayat hikayesinden uyarlandı. Dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız isimli kitabından uyarlamadır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.