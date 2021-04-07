Doğduğun Ev Kaderindir’de erken veda: Mehdi öldü mü? İbrahim Çelikkol neden ayrıldı?

Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi karakterine can veren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı. Dizide hikayesi biten Çelikkol, 31 Mart tarihli bölümde son kez setteydi. Mehdi karakteri ölerek diziye veda etti

MEHDİ NASIL ÖLDÜ?



Mehdi Meto'nun kurşunları karşısında Zeynep ve Müjgan bebeği korumak için etten duvar oldu. Finalde kurşunun hedefi olan Mehdi hayatını kaybetti.



İbrahim Çelikkol Mehdi’ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. Ayrılık nedeniyle ilgili açıklamada bulunmayan Çelikkol;“Hoşçakal Mehdi Usta..

Hayalleri yarım kalmış herkese ithafen...

Ve...

Canım partnerim Demet Özdemir bu bir son değil, yol uzun yeniden karşılaşacağımıza eminim.

Tüm oyun arkadaşlarım, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

Yapımcımız Onur Güvenatam, yönetmenimiz başta olmak üzere aramızdan ayrılan, katılan, ilk günden beri aynı yolda yürüdüğüm tüm çalışma arkadaşlarım, iyi ki varsınız, hepinizin tek tek emeklerine sağlık.

Ve elbette bugüne kadar bizi destekleyen izleyicimize... Zeynep’in hikayesi tamamlanabilsin diye Mehdi’nin hikayesi burada son buldu. Ben de artık ekran karşısında Zeynep’in yolculuğuna izleyici olarak eşlik edeceğim.

Hoşçakalın... “ ifadelerini kullandı.

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