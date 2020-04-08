Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir 12. Bölüm fragmanı yayında mı?

Doğduğun Ev Kaderindir izleyicileri heyecanla yeni bölümün ekrana gelmesini bekliyorlar. Son bölümün ardından gözler Doğduğun Ev Kaderindir 12. Bölüm fragmanına çevrildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni bölümlerine ara veren dizide Faruk ve Emine arasında nelerin olacağı, Benan, Zeynep ve Mehdi’yi nasıl bir sürecin beklediği merak konusu. İşte 8 Nisan TV 8 yayın akışı ve detaylar…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV 8’de ekrana gelen dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bölümlerine ara veren dizinin 12. Bölümün yayınlanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Doğduğun Ev Kaderindir 12. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

8 NİSAN TV 8 YAYIN AKIŞI

15:30 Doya Doya Moda

20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra