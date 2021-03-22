Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi diziden ayrılıyor mu? İbrahim Çelikkol için diziden ayrıldı iddiası

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ayrıldı iddiaları izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son bölümde Zeynep'in bulunduğu evin silahlı saldırıya uğramasının ardından suçun Mehdi'nin üzerine yıkılması, aile içerisinde büyük bir kaosa neden oldu.

İddialara göre Mehdi'nin dizideki senaryo gereği rolünün sona erdiği ve ayrılacağı aktarıldı. Ancak yayıncı ve yapımcı tarafında konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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