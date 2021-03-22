Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi diziden ayrılıyor mu? İbrahim Çelikkol için diziden ayrıldı iddiası
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol için önemli bir iddia dile getirildi. Dizinin başrol oyuncularından birisi olan Mehdi karakterinin senaryo gereği rolünün sonuna geldiği ve diziden ayrılacağı iddialar arasında yer aldı. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi diziden ayrılıyor mu? İşte, o detaylar
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ayrıldı iddiaları izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son bölümde Zeynep'in bulunduğu evin silahlı saldırıya uğramasının ardından suçun Mehdi'nin üzerine yıkılması, aile içerisinde büyük bir kaosa neden oldu.
İddialara göre Mehdi'nin dizideki senaryo gereği rolünün sona erdiği ve ayrılacağı aktarıldı. Ancak yayıncı ve yapımcı tarafında konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.