Doğduğun Ev Kaderindir 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 30 Eylül Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm özeti

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabındaki gerçek hayat hikayesinden uyarlanan ve 2. sezonu ile Tv8 ekranlarında 30 eylül akşamı diziseverlere merhaba diyen Doğduğun Ev Kaderindir son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Benan'ın kaçırılması çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 14. yeni bölüm fragmanından görüntüler;

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Sevmenin ve sevilmenin tadını çıkaran Zeynep, ilk kez doyasıya yaşadığı mutluluğun aslında huzur demek olmadığını çok gecikmeden öğrenir. Üstelik yalnızca evde değil, artık dışarıda da hayatı için vermesi gereken zor bir sınav vardır. Mehdi herkesin haklılığıyla mücadele ederken bir çıkış yolu bulamaz ve çaresizliğe sürüklenir. Tüm bunlarla uğraşırken bir de kendini okula başlayan Kibrit’in yalanının ortasında bulur. Mahallede esen umut rüzgarları Müjgan’ın yüreğine umutla birlikte korku da salar. Evde ise Müjgan’ın artık bambaşka bir misyonu vardır.