DNA testi sonuçlandı! Zeynep kimin kızı?

Dizinin son bölümünde;

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Reklam çekimi için Bursa'ya gelen Zeynep, Sinan'ı odasında bavulu karıştırırken bulunca şoke oldu. Sinan kendisini polis çağırmakla tehdit eden Zeynep'e babalık testi için saç teline ihtiyacı olduğunu söyledi ve 'sen benim kızımsın' dedi.

ZEYNEP'İN BÜYÜK YIKIMI

İkilinin yükselen seslerini duyup odaya gelen Melek, sözleriyle Sinan'ı onayladı.

Sinan doğru söylüyor kızım

Peş peşe öğrendiği gerçeklerle büyük hayal kırıklığı yaşayan Zeynep, içine düştüğü durumu Doruk ile paylaştı.

Yanlış bir adım attığının farkına varan Sinan, pişmanlık yaşarken; Melek, Zeynep ile biyolojik babasının arasını düzeltmek için para istedi.

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Melek ile Sinan'ın konuşmalarına şahit olan Zeynep, ailesinin annesinden neden nefret ettiğini de öğrendi.

Yıllar sonra büyük bir hesaplaşma yaşayan iki eski nişanlının konuşmasına şahit olan tek kişi Zeynep değildi. Kadir de duydukları ile büyük şok yaşadı.

Ben babası değilmişim... Ben kimsenin hiçbir şeyi değilmişim...

Sinan, bir kez daha Zeynep'e DNA testi yaptırmak istediğini söyledi. Zeynep ise "Bir kağıt parçası mı karar verecek benim babamın kim olduğuna? Ben şuan böyle bir şeye hazır değilim" yanıtını verdi.

Sahip olduğu her şeyi tek tek kaybeden Ozan, bitişinin sorumlusu olarak Zeynep'i görmeye başladı ve ondan kariyerini toparlamak için bir şans daha istedi.

Sadece Zeynep'ten değil Sitare ve Doruk'tan da veto yiyen Ozan, nefret kusarak ortamı terk etti. Ozan'ın hareketlerindeki anormalliğin farkına varan tek kişi Doruk oldu.

Bu son şansınızdı... Hepinizin...

Doruk ile Zeynep'in konuşmasını duyan Kadir, kızının yıllarca nasıl bir babanın hayalini kurduğunu öğrendi.

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Bu durumu fırsat bilen Melek, Kadir'den Zeynep'in hayatından gitmesini istedi.

Sen benim kızıma hep çok iyi bir oyun arkadaşı oldun ama iyi bir baba olamadın. Bunlar senin suçun değil. Kapasiten bu kadar. Zeynep vicdan azabı duyduğu için seni bırakamıyor, sen onu bırak...

Herkesin uyumasını fırsat bilen Melek, Kadir'in çiftlikten göndermek için harekete geçti. Duyduğu seslerle uyanan Zeynep, babasının yanına gittiğinde odada olmadığını gördü.

İstanbul'a dönen Kadir, soluğu Türkan'ın evinde aldı. Oğlunu karşısında gören İsmail, ona sıkı sıkı sarıldı.

Doruk, sabah olduğunda Zeynep ile konuşmak isteyen Sitare, Melek ve Sinan'a telefonundaki mesajı gösterdi.

Eşyalarımı bile almadan gidiyorum. Bizi rahat bırakın...

Türkan'ı arayan Sitare, Zeynep'in İstanbul'da olmadığını öğrendi. Zeynep'in telefonunu ve kimliğini almadan gitmiş olması olayı daha da şüpheli bir hale getirdi.

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Ozan'ın gönderdiği fotoğraf Sitare'yi şoke etti. Zeynep'in Ozan tarafından kaçırıldığını öğrenen Sitare genç kızı kurtarmak için harekete geçti.

OZAN, ZEYNEP'İ KAÇIRDI

Elinde silahla iki kadını rehin alan Ozan, canlı yayın açarak yaşananları takipçilerine izletti.

Aptal senin başına gelenleri kim yaptı sanıyorsun? Biz seni en başından yedik kızım!

Film çekimine geldiğini sanan Kadir, Ozan'ı elinde silahla görünce panik oldu. Ozan'ın telefonunu takip ettirerek nerde olduklarını öğrenen Doruk da çok geçmeden Zeynep ve Sitare'nin yanına ulaştı.

İkili arasında çıkan arbedede Sitare vuruldu.

KURŞUN SİTARE'YE İSABET ETTİ

Dizinin final sahnesinde;

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Sinan elinde DNA sonucu ile Zeynep ve Kadir'in evine geldi. Herkesin heyecanla beklediği testin sonucunda Zeynep, Kadir'in kızı çıktı.

Beni doğurduğun için çok teşekekür ederim yoksa ben babamın Zeyno'su olmayacaktım!

Melek, babasıyla yeni bir hayata başlamaya hazırlanan Zeynep'e veda etmeden önce Doruk'la arasında hiçbir şey olmadığını itiraf etti.

O gece Doruk sızdı, aramızda bir şey olmadı. Sadece ben öyle bilmenizi istedim. Bu da sana ilk annelik hediyem olsun...

Hayatının kabusunu yaşayan Ozan'ın hapse girmesiyle derin bir nefes alan Zeynep, babasını da yanına alarak hayalindeki eve taşındı.

ZEYNEP VE KADİR MUTLULUĞA YELKEN AÇTI