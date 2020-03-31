Mart ayının son günlerine doğru pek çok dizinin yeni bölümlerine ara verildi. Günlük veya akşam dizilerindeki gelişmeleri merak eden izleyiciler, internet üzerinden yeni bölüm araştırması yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, diziler neden yok? Diziler ne zaman yayınlanacak?

Birçok dizi seti corona virüsü salgın sebebi ile mart ortasından itibaren çekimlere ara verdi. Bazı dizilerin yeni bölümleri yedek çekimler nedeniyle bir süre ekrandaydı. Ancak ilerleyen haftalarda birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Dizilerin yeni bölümleri için henüz bir tarih belirlenmedi. Ara verilen dizilerin corona virüsü tehlikesi ortadan kalktıktan sonra yayınlarına devam etmesi bekleniyor.

TRT kanallarındaki dizilerin set çalışmalarına 2 hafta ara verildi



TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta ara verildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kanallarında yayınlanan dizilerin set çalışmalarına, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla 2 hafta süreyle ara verildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, TRT'nin, Kovid-19'un Türkiye'de yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkı sağlama ve bu süre içinde çalışma arkadaşları ve toplum sağlığını gözetme sorumluluğu bulunduğu belirtildi.

Bugüne kadar yapım firmaları aracılığıyla TRT'ye katkı sağlayan televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmak adına bir dizi tedbir alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Tüm bu tedbirlere rağmen yoğun insan ve ekipman hareketliliğinin olduğu dizi setlerinde koronavirüs yayılım riskini engelleyebilecek daha steril bir ortamın oluşturulmasında güçlükler yaşandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır."

Alınan bu kararın TRT ile çalışan tüm yapımcılara bildirildiği belirtilen açıklamada, 2 haftanın bitiminde ülkedeki genel duruma göre ve Kurumca belirlenen koşulların da sağlanması şartıyla alınacak ikinci bir kararın ardından set çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.

Set çalışmalarının en sağlıklı koşullarda yeniden başlayacağı güne kadar ilgiyle takip edilen dizilerin yayınlanmamış bölümlerinin ekranlarda yer almaya devam edeceği vurgulandı.