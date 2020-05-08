Diziler ne zaman devam edecek? Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizisi için karar!

Diziler ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı izleyenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftalık dizilerin çekimlerine verilen aranın ardından, diziseverler dizilerin yeniden başlayacağı tarihi sorguluyor. Ramazan Bayramı sonrasında sete çıkması planlan bazı dizlerle ilgili ise iddia gündeme geldi. İşte, dizilerin başlayacağı tarihle ilgili detaylar.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Corona virüsü nedeniyle setlerine ara verilen üç Fox TV dizisiyle ilgili gündeme yeni bir gelişme geldi. Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin koronavirüs salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldığı öğrenilirken, Baraj'ın 24 Temmuz'da sete çıkacağı iddia edildi.

Diğer dizilerin başlayacağı tarihle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.