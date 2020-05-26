Diziler ne zaman çekilecek? Diziler yeniden başlayacak mı?

Kanal D, TRT 1, ATV, FOX TV, Star ve Show TV'de hafta içi ve hafta sonu ekranlara gelen dizi kuşağı corona virüsü nedeniyle setlere verilen aranın ardından kaldırıldı. Çoğu televizyon kanalında eski diziler veya yerli yabancı sinema filmleri yer alıyor. Normalleşme sürecinin gündeme gelmesinin ardından diziseverler de dizilerin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, diziler başlayacak mı? İşte, detaylar.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Corona virüsü nedeniyle setlerine ara verilen üç Fox TV dizisiyle ilgili yeni bir gelişme geldi. Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin koronavirüs salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldığı öğrenilirken, Baraj'ın 24 Temmuz'da sete çıkacağı iddia edildi.

Diğer dizilerin başlayacağı tarihle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.