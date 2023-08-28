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Dilek Taşı’nın Figen’i Hazal Subaşı karakterini anlattı…

Güncelleme Tarihi:

#Dilek Taşı#Kanal D#Hazal Subaşı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 07:07

Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı dizileri arasındaki yerini alan Dilek Taşı, 7 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor.

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İlk defa bir dönem dizisi ile izleyici karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Hazal Subaşı heyecanını şu sözlerle paylaştı: “Çok heyecanlıyız. Yoğun geçiyor ama çok güzel bir dizi oldu. 1980’de geçen bir hikâye bu. Türkiye’nin o zamanki durumunu da yansıtan bir dizi. Figen, adalet duygusu yüksek, çok duyarlı bir kız. Haksızlığa karşı gelemeyip birçok şeyle savaşıyor. Ben 1980’lerde yoktum. Ve daha önce hiç dönem dizisinde bulunmamıştım. Salih ile de (Salih Bademci) partner olduğum için çok mutluyum. Çok beğendiğim bir oyuncu.” dedi.

Dilek Taşı’nın Figen’i Hazal Subaşı karakterini anlattı…

Dilek Taşı’nın prodüksiyonun da çok güçlü olduğuna değinen güzel oyuncu: “Dizide saç, makyaj, kostüm ve mekanlar çok güzel… Pazar sahneleri olsun, sahil ya da halktan insanların olduğu sahnelerde çok büyük ve çok fazla bir hazırlık süreci var. Bunları çektikten sonra da monitörde 80’leri görmek çok hoşuma gidiyor. Benim kendimi de farklı görmem ayrıca hoşuma gitti diyebilirim. Hazırlıkta aynaya bakıp mutlu oluyoruz. Kendimizi değişik görüyoruz. Bu durum aslında hepimizin hoşuna gitti “ dedi.

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Dilek Taşı’nın Figen’i Hazal Subaşı karakterini anlattı…

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dilek Taşı’nın başrollerini

Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dilek Taşı 7 Eylül Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor…

Dilek Taşı’nın Figen’i Hazal Subaşı karakterini anlattı…

 

 

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#Dilek Taşı#Kanal D#Hazal Subaşı

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