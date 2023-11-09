Dilek Taşı'nın 9. bölümünde neler oldu? Şoke eden gerçek ortaya çıktı... Hizmetçilik yaptığı evin kızıymış!

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Dizinin yeni bölümünde;

Her adımı başarısızlıkla sonuçlanan Mustafa, yeni bir hayatın neredeyse imkansız olduğunu görünce kendisine teklif edilen gizli görevi kabul etti.

Tahlil sonuçlarını almaya giden Sevda, hamile olmadığını öğrendi. Kenan’a ise bunun tam tersini söyledi: Baba oluyorsun Kenan!

Sinan, Cemre’yi görmek isteyince bütün köşk küçük kızı aramaya koyuldu. Çok geçmeden Macide, Figen’in Cemre’yi babasına teslim ettiğini anladı.

Babası Ömer’i sıkıştıran Figen, kendisinden saklanan gerçeğin ne olduğunu sordu. Aldığı yanıtları yeterli bulmayınca; Macide’nin büyük bir titizlikle sakladığı evrağı almak için çalışma odasına gitti.

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Gizli görevi kabul eden ve köşke dönüş hazırlığı yapan Mustafa ise Figen ile ilgili gerçeği çoktan öğrenmişti…

Çalışma odasına gizlice giren ve aradığı belgeye ulaşan Figen, Macide’yi karşısında görünce şoke oldu. İkilinin tartıştığını öğrenen Asuman, çalışma odasına koştu.

Figen’in elindeki kağıtta yıllardır saklanan sırrın olduğunu düşünen Asuman, Cemre’nin doğum belgesini görünce derin bir nefes aldı.

Cemre’yi kurtardıktan sonra Rona Köşkü’ne gelen Mustafa, Macide’yi durdurmak için harekete geçti.

Sinan’a böbreğimi ben vereceğim, sen de kızımı rahat bırakacaksın

Mustafa’nın gerçek kimliğini öğrenen Harun, kendisine yalan söyleyen Ömer’e hesap sordu. Ömer ise Mustafa’nın masumiyetine inandığını söyledi.

Macide’ye verdiği sözü tutmak isteyen Mustafa, Figen’i de yanına alarak gerekli tetkikleri yaptırmak için hastaneye gitti.

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Sevda’ya karşı vicdan azabı duymaya başlayan Rüçhan, kızını ziyarete gitti. Eski günlerdeki gibi dertleşmek Sevda’ya çok iyi geldi.

Kızının boynundaki izleri gören Rüçhan, duydukları ile şoke oldu.

Soyadımdan başka hiçbir gücüm yok ama ben bir anneyim!

Kızına yapılanların intikamını almak isteyen Rüçhan, soluğu Bolatlılar’ın evinde aldı.

Eğer oğlunuz bir kez daha kızıma dokunacak olursa yemin ederim onu öldürürüm!

Kendine yeni bir düzen kurmaya kararlı olan Mustafa, kızıyla yaşayabileceği küçük bir ev tuttu. Her zaman olduğu gibi yine Mustafa’ya yardım elini uzatan Figen oldu.

Efkan’a yapılanı affetmeyen Dündar, kurduğu kumpas ile Kenan’ı köşeye sıkıştırdı.

Köşkün önünde Mustafa ve Figen’in eve dönüşünü bekleyen Kenan, ikiliyi görünce öfkeden deliye döndü.

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Kenan ile Mustafa’nın kavga sesleri köşkün bahçesinde yankılandı.

Ömer’in araya girmesiyle kavga yatışırken; geceyi siren sesleri böldü. Mustafa’nın tutuklanacağını düşünen Kenan, neler olduğunu anlayamadan kelepçelenerek karakola götürüldü.

Saatlerce işkence gören Kenan, “kimseyle bağlantım yok” dese de polisleri masumiyetine inandıramadı.

Görev gereği Harun ile yakınlık kurmak zorunda olan Mustafa, ilk adımı attı. İşe Cemre’nin hayatını kurtardığı için Harun’dan özür dilemekle başlayan Mustafa, kusursuz bir planla onun güvenini kazandı. Bu sayede Harun Rona’nın yanında işe başlamayı da başardı.

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Ailesinin İstanbul’dan taşınma planlarını öğrenen Ebru, Aras’tan yardım istemek için ajansa gitti.

Aras’ın asıl amacını bir türlü anlamayan Ebru’nun yüzü çözüm önerilerini duyunca gülmeye başladı.

Günlerce Kenan’a ulaşmaya çalışan Figen ve Mustafa sonunda onun nerde olduğunu bulup, görmeye gittiler.

Seni buradan çıkarmanın bir yolunu bulacağız, kanıtlayacağız masum olduğunu…

Figen meselesini çözmekte kararlı olan Macide, konuşmak için Asuman’ı odasına çağırdı.

Figen’in yaptıkları artık sınırları açtı. Bu evden hemen gidin!

Yıllardır Macide’nin baskılarına boyun eğen Asuman, bu kez baş kaldırdı ve Figen’in hakkını savundu:

Yaptıklarınız yetti artık. Figen’i kendi evinin hizmetçisi yaptınız. Figen, Aras Bey’in kızı!

İki kadının hesaplaşmasının başka şahitleri de vardı: Figen ve Sevda…

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