Beyaz köşkten gelin çıktı... Evlendiler!

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Dizinin son bölümünde;

Dündar’ın yaptıklarının altında kalmamaya kararlı olan Kenan, Efkan ile birlikte yaptığı planı uygulamaya başladı.

Ustaca bir hamle ile Aras’ı da kendi tarafına çekmeyi başaran Kenan, Dündar’ın sonunu kendi elleriyle yazdı.

Efkan'ın silahından çıkan kurşunlar Dündar'ı; Kenan'ın silahından çıkan kurşunlar ise Aras'ı vurdu.

Kenan'ın ortamdan uzaklaştığı sırada babasının hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkması Efkan'ı şoke etti:

Babanı öldürmek kolay değil oğlum...

Sabah ilk iş Efkan'ın evine gelen Kenan, Dündar ile karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı.

İkilinin planlarını ustaca bir hamle ile bozguna uğratan Dündar, Efkan'a hayatı boyunca unutamayacağı bir ders verirken; Kenan'ı Aras Rona'yı öldürmek suçu ile polise teslim etti.

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Aras'ın ölüm haberi çok geçmeden köşke ulaştı.

Geceyi Mustafa'nın evinde geçiren Figen, gelişmeleri haber vermek için aradığı annesinden öğrendi.

Aras'ın zamansız ölümü Macide ile Rüçhan'ı karşı karşıya getirdi...

Eğer oğlunuzu sevmiş olsaydınız onun bu kadar paramparça olmasına izin vermezdiniz

Babasının başına gelenlerdne kendisini sorumlu tutan Sevda, annesinin omuzunda ağladı.

Dündar'ı evinde ziyaret eden Fatma; ondan Figen ve Mustafa'ya destek olmasını istedi. Dündar, Fatma'ya verdiği sözü tuttu ve onu affetti.

Köşkteki sakinliği fırsat bilen Fatma, Asuman ile konuştu.

Ben Figen'in annesi Fatma'yım...

Kızını kaybetme korkusuyla yüzleşen Asuman, Fatma'nın da araya girmesiyle Mustafa ve Figen'in evlenmesine razı oldu.

Dündar ile arasındaki tüm engeller kalkan Rüçhan, soluğu sevgilisinin yanında aldı.

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Evlilik kararlarına herkesi ikna etmeyi başaran Figen ve Mustafa için sırada işin en zor kısmı vardı: Cemre...

İlk günden beri annesinin yokluğunu Figen ile unutan Cemre, evlilik haberini duyunca çok mutlu oldu.

Elinde çiçeklerle Rona Köşkü'ne giden Mustafa, Figen'i ailesinden istedi.

Dündar isteme töreni öncesi Rona Köşkü'nün yeni sahibi olduğunu ancak Harun'un isteği ile köşkü Sevda ve Figen'e bıraktığını söyledi.

Macide'den Rüçhan ve Dündar arasında ilişki olduğunu öğrenen Sevda, çılgına döndü.

Rüçhan'dan daha fazla ayrı kalmak istemeyen Dündar, elinde yüzükle sevdiği kadına evlenme teklif etti.

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Günler sonra keyifli birkaç saat geçirmek isteyen köşk ahalisi Cemre için sürpriz bir parti organize etti.

Sürpriz kutlamaya palyaço kılığında gelen Canan, kimseye fark ettirmeden kızıyla hasret giderdi.

Dizinin final sahnesinde;

Figen'i gelinliği ile gören Mustafa, heyecandan konuşmakta zorlandı. Figen'in en mutlu gününe şahitlik edenlerden biri de annesi olduğunu bilmediği Fatma'ydı.

Tüm engellere rağmen nikah masasına oturan ikili, kızları Cemre'yi de alarak köşkten ayrıldı...