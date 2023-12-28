Kızı sanıyordu, öz kardeşi çıktı!

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Dizinin yeni bölümünde;

Figen henüz art arda yaşadığı olayları hazmedememişken, Kenan Efkan ile yaptığı planı devreye soktu ve söyledikleri ile eski nişanlısının kafasını Mustafa konusunda karıştırmayı başardı.

Figen, içinde bulunduğu durumu ve çaresizliği Mustafa’ya anlattı. Ona tek bir soru sordu:

Kimsin sen?

Sorularına beklediği yanıtı alamayan Figen, hayatının belki de en zor kararını verdi ve Mustafa'ya onunla görüşmek istemediğini söyledi.

Figen kararını annesi ile de paylaşırken; en başından beri Mustafa'yı sevmeyen Asuman bu durumdan çok memnun oldu.

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Hayatını yoluna koymak isteyen Kenan, Sevda'ya yeşil ışık yaktı.

Mustafa'yı dağ evine çağıran Aziz, ona Figen'den uzak durması gerektiğini söyledi.

Evlat! Senin benim gibi adamlar kadınlarını çok sevdikleri için terk ederler...

Evden çıkmak üzereyken Aras'a yakalanan Rüçhan, herkesten gizi Dündar ile buluştu.

Karısını merak eden Aras, müştemilata gittiğinde Rüçhan'ın oraya hiç uğramadığını öğrendi.

Akşam yemeği için salonda toplanan Ronalar'ın keyfi Figen'in annesinden konu açılınca kaçtı.

Anlaşılmadığını düşünen Sevda, yemek masasında terör estirdi.

Köşkte Mustafa ile karşılaşan Asuman, onu kızından uzak durması konusunda uyardı.

Eğer bir daha kızımın gözünden bir damla yaş akmasına sebep olursan kör bıçakla kıtır kıtır keserim seni!

Asuman ile Mustafa'nın tartışmasının üstüne gelen Figen, sevgilisi ile son kez de olsa konuşmak istedi.

İkilinin konuşması, beklenmedik vedayı da beraberinde getirdi.

Kenan ile birlikte dışarı çıkmak için hazırlanan Sevda, evden çıkmadan önce babasıyla konuştu.

Yıllardır içinde tuttuklarını bir çırpıda anlatmaya başlayan Sevda, Aras'ı beklemediği bir yerden vurdu.

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Evlat! Senin benim gibi adamlar kadınlarını çok sevdikleri için terk ederler...

Sevda'nın sözlerinden etkilenen Aras, babasıyla birlikte ajansa gitti.

Harun, oğlundan eşyalarını toplayıp odasını boşaltmasını istedi.

Günlerdir kafasını meşgul eden sorularla boğuşan Aras, sonunda patladı.

"Bana kızdığını hatırlamıyorum, senin pisliğini temizledim dediğini hatırlamıyorum, Fatma'nın bana hesap sorduğunu da hatırlamıyorum" diyen Aras; cümleleri ile babasını köşeye sıkıştırdı:

Figen benim kızım değil, Figen benim kardeşim Harun Rona...

Ajanstan çıkarken Figen ile karşılaşan Aras, bombanın fitilini ateşledi: Babamız seni bekliyor Figen...

Harun vakit kaybetmeden Macide'yi aradı ve ona Aras'ın gerçeği öğrendiğini söyledi.

Macide, telefonu kapattıktan sonra baygınlık geçirirken kötü haber hemen ajansa ulaştı.

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Mustafa'nın ağzından çıkacak tek bir sözü bekleyen Figen, istediklerini duyamayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Sevda'nın broşunu Efkan'dan alan Kenan; genç kızını gönlünü bir kez daha fethetti.

Kenan ile evlilik hayalleri kuran Sevda, büyük aşkını annesine de anlattı. Rüçhan, kızına şiddetle karşı çıktı.

Sen onların evinde nasıl yaşayacaksın? Ya da Kenan bu eve nasıl adapte olacak?

Yaşadığı hayal kırıklığı içe başa çıkmaya çalışan Figen, bütün çeyizlerini köşkün bahçesinde ateşe verdi.

Kenan'ı kızından uzak durması konusunda uyaran Rüçhan, beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Rüçhan'ı Dündar'ın evinde gören Kenan onu üstü kapalı tehdit etti...

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İstese de Figen'e gerçekleri söyleyemeyen Mustafa, kızı Cemre'yi ona emanet etti.

Bana bir şey olursa Cemre sana emanet... Duymaya ihtiyacım var. Söz mü?

Kendisine daha fazla engel olamayan Figen, Mustafa'ya sıkı sıkı sarıldı.

Kenan'ın tehditlerine boyun eğmek istemeyen Rüçhan, Dündar'dan yardım istedi.

Adamlarına Kenan'ı aldıran Dündar, ondan iki küçük ricada bulundu:

Bir daha Rüçhan Hanım'ın gözüne gözükmeyeceksin, Sevda Hanım'dan uzak duracaksın

Dizinin final sahnesinde;

Aziz ile birlikte çatışmaya giren Mustafa, ağır yaralı halde bir balıkçı barakasına sığındı.

Mustafa, Figen'i arayıp haber vermeyi başardı.

Balıkçının verdiği adrese giden Figen, Mustafa'yı baygın bir halde buldu.

Kemal'i ve adamlarını atlatmayı başaran Figen, Mustafa'yı tekneyle kaçırdı.

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Aynı dakikalarda Kenan'ın Ronalar'ın hayatını baştan sona değiştirecek olan mektubu köşke ulaştı...