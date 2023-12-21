Dağ evinde romantik gece

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde,

Elinde silahla Bolatlılar’ın evine giden ve Sevda’nın nerede olduğunu soran Mustafa, elinde tuttuğu özgürlük biletini Dündar’a karşı kullandı.

“Sevda meselesini çözmek kolay” diyen Dündar, Alpaslan ile Harun’un iş birliği yaptığını öğrenince Mustafa’dan kendisi için çalışmasını istedi.

Her şeyin bir oyun olduğundan ve Kenan’ın Efkan ile iş birliği yaptığından habersiz olan Figen, nikah masasına oturmayı kabul etti.

O kasım kiminden masumiyetini aldı götürdü, kiminden özgürlüğünü…

Dündar Bolatlı’nın evinden eli boş çıkan Mustafa, tatsız bir sürprizle karşılaştı.

MUSTAFA'NIN SORGUDA ZOR ANLARI

Jandarma tarafından yaka paça alınan ustaca bir planla Figen ile Kenan’ın evlenmesine engel oldu.

Haberin Devamı

Nikah haberini bekleyen Efkan, Figen ve Kenan’ın evlenmediğini öğrenince çıldırdı.

Mustafa’nın ardından oğlunu bulmak için harekete geçen Dündar, çok geçmeden Efkan’ın saklandığı yere gitti:

Bana seni öldürmemem için tek bir neden söyle!

Sevda, bir kez daha Dündar sayesinde Efkan’ın elinden kurtuldu.

Nikah salonuna yapılan bomba ihbarının ardından evlenemeden köşke dönen Figen ve Kenan, Sevda’yı karşılarında görünce çok şaşırdılar.

Sevda; onlara Dündar’ın kendisini Mustafa sayesinde bulduğunu ve kurtardığını anlattı. Olan biteni öğrenmek için Sevda’nın peşinden giden Figen’in gördüğü tek şey nankörlük oldu.

Figen’in eve dönmeden önce Kenan’a da söyleyecek iki lafı vardı: Önümüzden çekil Kenan!

Evlenme dairesindeki bomba ihbarında Mustafa’nın parmağının olduğunu öğrenen Efkan, Kenan ile yeni bir plan yaptı.

Rona Köşkü’ndeki akşam yemeğinde Harun ve Macide baş başaydı… Harun, Macide’ye Figen’in kendisinden annesini bulmasını istediğini söyledi.

Haberin Devamı

O kadının ortaya çıkması demek Ronalar’ın batması anlamına geliyor, bunu anlayabiliyor musun?

Gün boyu sevdiği adamdan haber alamayan Figen’in yüzü Mustafa’nın gelişiyle güldü. Mustafa, sokağa çıkma yasağına rağmen Figen’i alıp bilmediği bir yere götürdü.

Figen ile baş başa romantik bir gece geçiren Mustafa, ona gizli kalan geçmişini, çocuk esirgeme yurdunda geçen yıllarını anlattı.

Ben bir annem olsun istemiyordum… Annem gelsin istiyordum…

Sarhoş bir şekilde eve gelen Aras, yıllardır içine tuttuğu nefreti Rüçhan’a kustu.

RÜÇHAN VE ARAS ARASINDA BÜYÜK KAVGA

Aras ile Rüçhan’ın kavgasını duyan Macide, gelinini kocasına sahip çıkması konusunda uyardı. Rüçhan ise Macide’ye hiç beklemediği bir karşılık verdi.

Haberin Devamı

Sabah ilk iş Aziz ile konuşan Mustafa, sıkıştığı bu durumdan kurtulmak için ondan yardım istedi.

‘Figen’in sevdası büyük, sevdanın hakkını vermek delikanlının işidir’ diyen Aziz, Mustafa’yı etrafındakilere karşı uyardı:

Harun çakalı karda yürür izini belli etmez. Seni çözse de ele vermez… Ondan daha tehlikelisi Alparslan… Gece kurtla sürüye dalar, sabah çobanla ağıt yakar… Dündar, tehlikeli adamdır ama merttir.

Kahvaltı masasında Aziz ile tanışan Figen’in aklında soru işaretleri oluşsa da bunu belli etmemeye çalıştı. Aziz ise Figen’in kafasından geçenleri anlamışçasına ona yol gösterdi…

Gördüklerinin yarısına inan, duyduklarına hiç inanma. Beni yargılamak için de acele etme. Biraz zaman tanı hem kendine, hem bana…

Figen’in annesi Fatma’yı bulmak için kendisinden yardım isteyen Rüçhan’ı geri çevirmeyen Dündar; onu buluşmaya çağırdı.

İkilinin baş başa yaptıkları görüşmenin bilmedikleri bir şahidi vardı: Janti Kemal!

Dündar’ın yapacaklarına engel olduğunu düşünen Kemal, onu vurdu. Apar topar eve dönen Dündar, adamlarına Rüçhan’ı eve bırakmaları için talimat verdi. Ancak Rüçhan’ın daha yapacak çok işi vardı…

Haberin Devamı

AŞK KURŞUNLARI RÜÇHAN VE DÜNDAR'A İSABET ETTİ

Vurulma olayı farkında olmadan Rüçhan’ı Dündar’a daha da yakınlaştırdı.

Figen’i okulunda ziyaret eden Harun, genç kıza öz annesini bulduğunu ancak onun yıllar önce öldüğünü söyledi.

Figen henüz art arda yaşadığı olayları hazmedememişken, Kenan Efkan ile yaptığı planı devreye soktu ve söyledikleri ile eski nişanlısının kafasını Mustafa konusunda karıştırmayı başardı.

MUSTAFA'NIN GEÇMİŞİNDEKİ BÜYÜK SIR NE

Dizinin final sahnesinde;

Figen, içinde bulunduğu durumu ve çaresizliği Mustafa’ya anlattı. Ona tek bir soru sordu: