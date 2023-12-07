Hizmetçisiyken kovulduğu köşke, ev sahibi olarak döndü...

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Dizinin yeni bölümünde,

Sinan’a donör olabilmek için tetkik yaptıran Figen ve Mustafa sonuçları almak için birlikte hastaneye gittiler.

Mustafa sonuçların negatif olduğunu öğrendi, Figen için ise durum tam tersiydi:

Donör olabilirsiniz ama bazı riskler var. Bu ameliyatı kaldıramayabilirsiniz…,

Duruma kayıtsız kalamayan Figen, riskleri göze alarak kardeşine böbreğini vermeyi kabul etti.

Önce annesiyle konuşan Figen, ardından köşke giderek Sinan’a donör olacağını anlattı.

Ameliyattan dakikalar önce hemşire ile haber gönderen Figen, Mustafa’yı görmek istediğini söyledi.

“Eğer bana bir şey olursa annem ve Ebru sana emanet” diyen Figen, gözyaşlarına boğuldu.

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Figen’i yalnız bırakmayan ve her sözü ile ona moral veren Mustafa, sürpriz bir teklifte bulundu:

Benimle evlenir misin?

Mustafa'nın teklifini bir an bile düşünmeyen Figen, başını sallayarak yanıt verdi.

Aynı dakikalarda Kenan’ı sonsuza kadar Sevda’dan uzaklaştırmayı kafaya koyan Efkan, nikah günü aldığının haberini verdi.

Gergin bekleyişin ardından ameliyathaneden ilk çıkan Sinan oldu. Çok geçmeden Figen de göründü ve Mustafa derin bir nefes aldı.

Figen'i odasında ziyaret eden Aras, onun uyumasını fırsat bilerek duyduğu vicdan azabını anlattı.

Geçmişi silemeyiz ama belki bundan sonrasını telafi edebiliriz, lütfen iyi ol kızım...

Figen’i şirkete ortak etmek isteyen, hatta ona iş vermeyi düşünen Aras bu fikrini babasıyla da paylaştı.

Harun, oğluna bu durumun ailesi ile arasında büyük krize neden olacağını söyledi.

Figen’e geçmiş olsun ziyaretine giden Kenan, ona Efkan’ın kendileri için nikah günü aldığını söyledi.

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Duyduklarıyla deliye dönen Figen, ‘Senin için kendimi kurban etmeyeceğim’ dedi.

Figen ve Kenan’ın konuştuklarını duyan Ebru, olup bitenleri Mustafa’ya anlattı.

Köşke giderek Kenan’a saldıran Mustafa’yı sakinleştirmek hiç de kolay olmadı.

Yükselen seslere çıkan Macide, yaşananlara bir anlam vermeye çalışırken Mustafa’nın sözleriyle kafası iyice karıştı:

Sevda Hanım babaannenize gerçekleri anlatın isterseniz, ben anlatırsam utanırsınız!

Torununu köşeye sıkıştıran Macide, istediği yanıtları bir türlü alamadı.

Asuman ile konuşmak için müştemilata giden Macide, onlara köşkten ayrılmalarını söyledi. Figen’e atılan iftirayı duyunca çileden çıkan Asuman, hiç beklemediği bir yerden vuruldu.

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Sen Figen’in böbreği için bizden para aldın

İki kadın arasındaki konuşmaya şahit olana Figen, büyük yıkım yaşadı.

Kızının üzülmesine dayanamayan Asuman, Harun’un Ömer’in ölümünden sonra verdiği parayı Macide’nin önüne attı.

Kenan ile kaçmanın planlarını yapan Sevda, para çekmek için bankaya gittiğinde Harun Rona engeli ile karşılaştı.

Sinan’a geçmiş olsun ziyareti için köşke gelen Efkan, karşılamadan memnun kalmadı.

Burnuma kötü kokular geliyor Sevda. Eğer Figen ile Kenan evlenmezse sonuçları senin için çok kötü olur…

Evden ayrılırken Figen’i Mustafa ile birlikte gören Efkan, nikah günü aldığını bir kez daha vurguladı.

Kendisine verilen gizli görevi yerine getirmeye çalışan Mustafa, gizlice Harun’un odasına girdi. Çok geçmeden odaya sürpriz bir ziyaretçi daha geldi: Sevda…

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Sevda; Mustafa’nın odada olduğundan habersiz dedesinin kasasını boşalttı. Sevda’nın gidişiyle Mustafa kendisine gerekli olan dosyaya ulaştı.

Sabah ilk iş mücevherleri satmaya götüren Sevda; ihtiyacı olan paraya kavuştu.

Ters giden bir şeyler olmasından şüphelenen Efkan da, Sevda’nın ardından sarrafa gitti.

İngiltere’ye gitmek için her şeyi hazırlayan Sevda, son gelişmeleri Kenan’a da anlattı.

Kenan ise Sevda’ya hayal dünyasından vazgeçmesini söyledi.

Her şey bir oyun ile başladı ama sonra değişti… Benim sana olan hislerim gerçek. Efkan, nikah olmazsa yapacakları konusunda çok ciddi. Ben sana bir daha zarar vermesine dayanamam. Karar ver geliyor musun Kenan?

Kaçma konusunda anlaşan ikili, akşam buluşmak için sözleşti.

Sevda’nın bankadan yüklü miktarda para çekmek istediğini öğrenen Harun, torununa bunun nedenini sordu. Sevda her zamanki kaçamak yanıtlarıyla konuyu geçiştirdi.

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Rona Köşkü’nde çalışmayı bırakan Figen, öğretmenlik için bir kreşle anlaştı.

Evinde hırsızlık olduğunu düşünen ve Ebru’dan şüphelenen Macide, adamlarını göndererek Asuman ve kızlarını müştemilattan attırdı.

Dizinin final sahnesinde;

Mustafa, Harun’un kasasından aldığı dosyayı Alparslan’a veren Mustafa, ondan iş birliğinin bitmesini istedi. Alparslan ise “Ona sadece biz karar veririz… Devlet!” dedi.

Ancak Mustafa’nı elinde hiç kimsenin bilmediği bir koz vardı…

Sözleştikleri adrese gidip Kenan’ı beklemeye başlayan Sevda, karşısında Efkan’ı görünce şoke oldu.

Eve döndüğünde annesini ve kardeşini eşyalarını toplarken gören Figen, Rona Ailesi’nin karşısına bambaşka bir yüzle çıktı…

Hizmetçisiyken kovulduğu köşke ev sahibi olarak dönen ve yemek masasındaki yerini alan Figen, Macide’ye meydan okudu: