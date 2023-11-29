Hastane odasında sürpriz teklif

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Dizinin yeni bölümünde;

Efkan’ı ikna etmek için Figen’i yemeğe götürmenin yollarını arayan Kenan, sonunda bunu başardı.

Keyifli başlayan akşam yemeği gergin bitti. Figen’i çok sevdiğini söyleyen Efkan, “Kenan ile düğününüzü ben yapacağım” dedi.

Olayın iç yüzünü bilmeyen Mustafa, mekan çıkışı Kenan ve Figen’i el ele görünce yıkıldı.

Geceyi dışarda geçiren Mustafa, sabah beklenmedik bir yüzleşme yaşadı.

Aynı dakikalarda Mustafa’nın evine giden Figen kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.

Kaybettiği abilerinin intikamını alacağını söyleyen Kemal'i katil olmadığına ikna etmeye çalışan Mustafa bunda başarılı olamadı.

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Kemal, Figen ve Mustafa’yı bilmedikleri bir adrese getirdi. İkilinin elini kolunu bağlayan Kemal, onları ardında bırakarak mekandan ayrıldı.

Figen’in sandalyesindeki bombalı düzeneği fark eden Mustafa, zamana karşı yarışını kazandı.

Sevda’yı görmek için Rona Köşkü’ne giden Efkan, Rüçhan ile karşılaştı. Efkan ile beklediği konuşma yapma fırsatı bulan Rüçhan, onu tehdit etti.

Figen’in böbreğinin Sinan’a uyduğunu öğrenen Rüçhan, ameliyat sürecini hızlandırması için Macide’den yardım istedi.

Figen’i köşkten göndermenin planlarını yapan Macide, bir an önce harekete geçeceğini söyledi.

Elinde çiçekle Figen’i ziyarete gelen Kenan’a Asuman’ın tepkisi sert oldu. Asuman, Kenan’a bu evliliğin olmayacağını Figen’in Sevda ile ilgili gerçeği öğrendiğini söyledi.

Birbirlerine karşı olan sevgilerini gizleyemeyen Figen ve Mustafa ilk kez baş başa yemeğe çıktılar.

Bu gece çok güzelsin… Yani hep güzeldin…

Figen, Mustafa’ya onları Kenan ile el ele gördüğü gecenin açıklamasını da yaptı. Olup biteni anlatan Figen, Kenan ile bir daha birlikte olamayacaklarını söyledi.

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Ben seni bile bile üzecek bir şey asla yapmam

Mustafa ve Figen’i köşkün bahçesinde dudak dudağa gören Kenan yıkıldı.

Mustafa’ya “Sen Figen’e benim veremediğim ne verebilirsin?” diyen Kenan duydukları ile derinden sarsıldı:

Sevgi ve sadakat

Harun Bey’in kendisiyle konuşmak istediğini öğrenen Figen, onun konuşmasına fırsat vermeden annesini bulmak istediğini söyledi.

“Oğlunuzun hayatını kararttığı kadını hiç mi merak etmediniz? Şunu bilin ben annemi bulacağım, siz isteseniz de… İstemeseniz de…”

Figen’in Kenan ile evlenmesine rızası olmayan Asuman, durumu annesine de anlattı: Ben Kenan’ı Sevda ile öpüşürken gördüm. Bu iş olma artık.

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Sinan’a donör olabilmek için tetkik yaptıran Figen ve Mustafa sonuçları almak için birlikte hastaneye gittiler.

Mustafa sonuçların negatif olduğunu öğrendi, Figen için ise durum tam tersiydi:

Donör olabilirsiniz ama bazı riskler var. Bu ameliyatı kaldıramayabilirsiniz…

Duruma kayıtsız kalamayan Figen, riskleri göze alarak kardeşine böbreğini vermeyi kabul etti.

Önce annesiyle konuşan Figen, ardından köşke giderek Sinan’a donör olacağını söyledi.

Dizinin final sahnesinde;

Ameliyattan dakikalar önce hemşire ile haber gönderen Figen, Mustafa’yı görmek istediğini söyledi.

“Eğer bana bir şey olursa annem ve Ebru sana emanet” diyen Figen, gözyaşlarına boğuldu.

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Figen’i yalnız bırakmayan ve her sözü ile ona moral veren Mustafa, sürpriz bir teklifte bulundu:

Benimle evlenir misin?

Aynı dakikalarda Kenan’ı sonsuza kadar Sevda’dan uzaklaştırmayı kafaya koyan Efkan, nikah günü aldığının haberini verdi.