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Dilek Taşı'nda neler oluyor? Figen, Kenan ile evlenmeyi neden kabul etti?

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#Dilek Taşı#Dilek Taşı 5. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 11:28

Kanal D’nin yeni sezona damga vuran dizisi Dilek Taşı, 5 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin yayınlanacak yeni bölümünden ilk kareler basınla paylaşıldı.

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Yayınlanan her bölümü ile soluksuz izlenen dizinin beşinci bölümünde olaylar iyice karışıyor. Geçtiğimiz bölümde Kenan Sevda ile iyice yakınlaşmış, ikili arasında yaşananlara tanık olan Figen ise nişanı atmıştı. Yeni bölüm tanıtımında Figen’in yeniden Kenan “evet” demesi izleyicilerin kafasını karıştırdı. Kenan’ın Sevda ve Figen arasında kalacağı bölümde, Mustafa ve Figen arasında yaşananlarda merak uyandırdı.

Dilek Taşında neler oluyor Figen, Kenan ile evlenmeyi neden kabul etti

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı’nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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Dilek Taşında neler oluyor Figen, Kenan ile evlenmeyi neden kabul etti

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile 5 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

Dilek Taşında neler oluyor Figen, Kenan ile evlenmeyi neden kabul etti

 

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#Dilek Taşı#Dilek Taşı 5. Bölüm#Kanal D

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