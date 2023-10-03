Dilek Taşı'nda neler oluyor? Figen, Kenan ile evlenmeyi neden kabul etti?

Haberin Devamı

Yayınlanan her bölümü ile soluksuz izlenen dizinin beşinci bölümünde olaylar iyice karışıyor. Geçtiğimiz bölümde Kenan Sevda ile iyice yakınlaşmış, ikili arasında yaşananlara tanık olan Figen ise nişanı atmıştı. Yeni bölüm tanıtımında Figen’in yeniden Kenan “evet” demesi izleyicilerin kafasını karıştırdı. Kenan’ın Sevda ve Figen arasında kalacağı bölümde, Mustafa ve Figen arasında yaşananlarda merak uyandırdı.

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı’nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Haberin Devamı

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile 5 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!