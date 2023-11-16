Dilek Taşı’nda gözyaşlarına boğan işte o sahne ‘’Annelik sadece doğurmakla olmaz, sen benim kızımsın.’’

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Müzikleriyle de izleyicilerin yüreğini dağlayan bölüme Figen’in, Aras Rona’nın kızı olduğu ortaya çıkması damga vurdu. Figen, Aras Rona’nın kızı olduğunu öğrenince hem Rona’lar hem de Ömer ve Asuman’la yüzleşti. Asuman ve Ömer, Figen’in evi terk ettiğini anlayınca Mustafa’dan yardım istedi. Macide tüm bu yaşananların üzerine Figen ve ailesini köşkten kovmaya çalıştı.



Ömer ölecek mi? Figen ve Mustafa arasında neler olacak? Aras, Figen’in kızı olmasıyla ilgili ne yapacak? Tüm bu soruların cevabı Dilek Taşı’nın 22 Kasım Çarşamba yeni bölümünde ekrana gelecek.

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşırken; oyuncu kadrosunda ise Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

