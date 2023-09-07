Dilek Taşı başlıyor... Sezonun en iddialı dizisiyle tanışmaya hazır mısınız?

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Salih Bademci (Mustafa Yılmaz)

Kalpleri dayanırsa keyifle izleyecekler





◊ Kanal D’nin iddialı dizisi “Dilek Taşı” ile televizyon ekranına dönüyorsunuz. Bu denli merakla beklenen bir dizide olmak size ne hissettiriyor?

- Çok güzel, çok heyecanlı ve çok dinamik bir dizi geliyor. Ben de çok heyecanlıyım, çünkü dönem işleri beni çok heyecanlandırıyor. Çok zevk aldığım bir tür, o nedenle çok mutluyum.

◊ Tanıtımlarda gördüğümüz kadarıyla “Dilek Taşı” bir aile dramının yanı sıra duygu yüklü bir baba kız hikâyesini de ekrana getirecek. İzleyiciler gözyaşlarına hâkim olamayacak diyebilir miyiz?

- Senaristimizden yönetmenlerimize ve oyuncu arkadaşlarımıza kadar ekip muazzam. Çok keyifli çalışıyoruz. Sanırım insanlar uzun zamandır böyle bir şey seyretmedi.

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Ağızlarında şahane bir tat kalacak. Çok zevk alacaklarını düşünüyorum. Seyirci muhtemelen izlerken “Bu sahneleri nasıl çektiler!” diyecektir. Gerçekten kalpleri dayanırsa, çok keyifle izleyecekleri bir iş olacak.

Ozan Dolunay (Kenan)

Hayatın içinden bir hikâye





◊ “Dilek Taşı” iddialı ve çok konuşulan bir dizi. Böyle bir projede olmak nasıl bir his?

- Heyecan verici... Bir süredir yoğun tempoda çalışıyoruz. Kamera önünde ve arkasında olan herkes büyük bir özveriyle çalıştı ve hepimizin heyecanla beklediği bir proje ortaya çıktı. Hem ortaya çıkan işten, hem de bu ekibin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım izleyenler de bizim kadar memnun kalır.

◊ Dizinin tanıtımları yayınlanır yayınlanmaz büyük ses getirdi, meğer izleyici böyle bir dizi bekliyormuş. Size gelen yorumlar nasıl?

- Ben de çok güzel yorumlar alıyorum. Dönem işlerinin genelde masalsı bir havası oluyor. O dönemi yaşamış olanlarda geçmişe dair bir özlem, daha genç kuşakta da merak var. Dolayısıyla etkileyici oluyor dönem işleri. Bence bu bir avantaj. Ben bu beklentiyi karşılayacağımızı düşünüyorum.

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◊ Bir aile dramı, duygu yüklü bir baba-kız hikâyesi, 1980 döneminde yaşananlar... İzlerken gözyaşlarımıza hâkim olamayacağımız bir iş, öyle değil mi?

- Evet, duygusal bir baba-kız hikâyesi izleyeceğiz. Bunun yanı sıra o dönemde yaşayan insanların dertlerine, hikâyelerine ortak olacağız. Hem sıcak hem soğuk, hem eğlenceli hem de hüzünlü bir hikâye bu.

Her şeyi içinde barındıran, hayatın içinden bir hikâye. Eminim birkaç damla gözyaşına sebep olacaktır.

Hazal Subaşı (Figen)

Duygusu çok güzel





◊ Kanal D’nin merak ve heyecanla beklenen iddialı dizisi “Dilek Taşı”nda yer almak size nasıl hissettiriyor?



- En başından beri içimize çok sinen bir iş bu. Gerçekten çok mutlu çalışıyoruz, çok seviyoruz diziyi. Senaryosu çok hoşuma gitti. İçinde olmak beni çok mutlu ediyor.



◊ Dizinin duygu yüklü bir senaryosu var, öyle değil mi?



- Evet, Türkiye’nin 80’li yıllardaki durumunu yansıtan bir dizi bu. Figen de bir baba-kızın yollarının birleşmesinde bir yeri olan, onlara yardım eden, yanlarında olan kişi. Duygusu çok güzel, umarım izleyicilerimiz de beğenir.

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İLK BÖLÜM BU AKŞAM EKRANDA

Güçlü prodüksiyonuyla çok konuşulacak “Dilek Taşı”nın ilk bölümü bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek. 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi konu alan dizide Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın yanı sıra Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Can Sinan’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor.